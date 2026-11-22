Der langjährige NBA-Profi wurde als Beamter der Schulpolizei des Miami-Dade County vereidigt.

Amar’e Stoudemire spielte 14 Jahre in der NBA, wurde zuletzt in die Hall of Fame aufgenommen, jetzt hat der frühere Basketballstar einen neuen Job. Stoudemire wurde am Sonntag als Beamter der Schulpolizei des Miami-Dade County vereidigt.

„18 Jahre lang habe ich ein Trikot mit meinem Namen auf dem Rücken getragen. Heute lege ich eine Uniform an, die das Vertrauen meiner Gemeinschaft in sich trägt. Ich bin stolz darauf, als Polizeibeamter beim Miami-Dade Schools Police Department vereidigt worden zu sein“, schrieb Stoudemire bei Instagram. Er nehme „die Verantwortung für die Sicherheit unserer Schüler, Lehrkräfte und Schulgemeinschaften sehr ernst“, hieß es dort weiter. Es sei ihm „eine Ehre“, dem County zu dienen.

Stoudemire spielte von 2002 bis 2010 für die Phoenix Suns, danach für die New York Knicks, Dallas Mavericks und Miami Heat. Nach seinem Abschied aus der NBA lief der heute 44-Jährige in Israel und China auf. 2020 beendete Stoudemire seine Karriere bei Maccabi Tel Aviv.