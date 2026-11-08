Stephen Curry spielt beim Sieg der Golden State Warriors gegen die Orlando Magic groß auf – und knackt eine Bestmarke von LeBron James.

Stephen Curry schreibt weiter NBA-Geschichte. Der Superstar führte die Golden State Warriors beim 126:119 nach Verlängerung gegen die Orlando Magic zum Sieg und übertraf mit 41 Punkten eine Bestmarke von LeBron James.

Seit seinem 35. Geburtstag war es bereits das 16. Spiel von Curry mit mindestens 40 Punkten. Kein NBA-Profi erreichte diese Marke zuvor in diesem Karriereabschnitt. James kommt auf 15 Partien.

NBA: Curry überragt einmal mehr

Gegen Orlando präsentierte sich Curry hocheffizient: Der 38-Jährige traf 13 seiner 19 Würfe aus dem Feld, darunter fünf von zehn Dreiern, und verwandelte alle zehn Freiwürfe. Zudem sammelte er in 36 Minuten sechs Rebounds und sechs Assists.

In der Verlängerung brachte Curry die Warriors mit einem Korb samt verwandeltem Zusatzfreiwurf in Führung. Bei Orlando überzeugte Franz Wagner mit 30 Punkten und elf Assists, Tristan da Silva steuerte 19 Zähler bei.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.