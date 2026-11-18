Die Weltmeister treffen in der NBA erstmals aufeinander. Die Partie werde besonders, sagt Franz Wagner.

Das erste Aufeinandertreffen als Gegner in der NBA wird für die Wagner-Brüder Franz und Moritz speziell. „Ich freue mich sehr. Es wird ein besonderer Tag für unsere Familie“, sagte Franz Wagner bei RTL/Sky Sport vor der Partie seiner Orlando Magic gegen die Brooklyn Nets in der deutschen Nacht zu Samstag (1.30 Uhr).

Moritz Wagner hatte Orlando nach fünf gemeinsamen Jahren mit seinem jüngeren Bruder gen New York verlassen – nun steht das Wiedersehen der Weltmeister an. „Es wird ein schöner Tag für uns und wir wollen das einfach genießen“, sagte Franz Wagner: „Klar wollen wir beide das Spiel gewinnen, aber ich sehe es generell als riesiges Privileg, dass ich mit meinem Bruder auf einem NBA-Court stehen kann.“

Das könnten „nicht viele von sich behaupten“, sagte der Starspieler der Magic weiter. Aus Berlin hatten sich die Brüder bis ins selbe Team in der besten Liga der Welt gespielt. „Wir hätten uns als Kinder wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass wir das einmal so lange machen dürfen. Deshalb gibt es nur positive Gefühle in beide Richtungen“, erklärte der vier Jahre jüngere Franz Wagner.

Auch Tristan da Silva freut sich auf das Duell. „Wird geil“, sagte der Münchner, der ebenfalls in Orlando spielt: „Er macht sein Ding da drüben und ich bin glücklich für ihn. Besonders gespannt bin ich darauf, wie viele Pick-and-Rolls Franzi gegen ihn reinholt. Da bin ich eher gespannt, wie die zwei Brüder gegeneinander spielen.“