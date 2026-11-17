Stephen Curry spricht über sein mögliches Karriereende und erklärt seinen Gehaltsverzicht bei den Golden State Warriors. Mit Blick auf seine Verletzungen lässt der Superstar tief blicken.

Macht Steph Curry bald Schluss? Zumindest denkt der NBA-Superstar jetzt offen über das Ende seiner Karriere nach – und hat auch deshalb seinen neuen Vertrag bei den Golden State Warriors auch mit Blick darauf ausgehandelt. Der 38-Jährige verzichtete bewusst auf Geld, um seinem Team in seinen letzten Spielzeiten mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen.

„Ich bin davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich einer der letzten, wenn nicht sogar der letzte Vertrag ist, den ich unterschrieben habe. Ich habe keine Angst, das zu sagen. Aber vielleicht überrasche ich mich selbst und will weitermachen“, sagte Curry im Interview mit ESPN-Reporter Anthony Slater. Eine baldige Entscheidung über seinen Rücktritt steht laut Slater aber erstmal nicht an.

Curry einigte sich mit den Warriors auf eine Verlängerung über zwei Jahre und 116 Millionen Dollar. Im ersten Jahr des neuen Vertrags stehen Golden State dadurch zehn Millionen Dollar mehr unter dem Salary Cap zur Verfügung. Der Vertrag enthält eine Player-Option für das zweite Jahr und könnte Curry seine 20. Saison bei den Warriors ermöglichen.

Dabei hätte der viermalige Champion und zweimalige MVP eine Verlängerung über bis zu 136,7 Millionen Dollar unterschreiben können. Golden State hatte ihm nach ESPN-Informationen mehrere Möglichkeiten vorgelegt, darunter auch den Maximalvertrag.

Curry über seine Verletzungen: „Ist beschissen“

Aber Curry verzichtete auf Geld, auch um seinem Team mehr Möglichkeiten für Verstärkungen einzuräumen und in seinen letzten Jahren doch noch bedeutungsvollen Basketball zu spielen. Dabei könnte sich der Megastar auch eine kleinere Rolle vorstellen, sollten seine Fähigkeiten nachlassen: „Das würde mein Ego nicht zerstören. Ich will gewinnen. Was auch immer das bedeutet: Man trifft Entscheidungen auf Grundlage dessen, was vor einem liegt.“

Wie wichtig der Guard für seine Warriors noch ist, zeigt sich in dieser Saison aber noch enorm. Aktuell fehlt er Golden State mit einem Riss im Bauchmuskel verletzt. Die ersten beiden Partien ohne ihren Star verloren die Warriors mit insgesamt 57 Punkten Differenz. Zuvor waren die Warriors überraschend stark in die NBA-Saison gestartet.

DEINE MEINUNG

Schon vor der Verletzung sprach Curry im Interview mit Anthony Slater über die körperlichen Herausforderungen seiner späten Karriere: „Es ist beschissen, weil es ein Teil deiner Vergänglichkeit ist. Deiner basketballerischen Vergänglichkeit.“

Wie wichtig seine Gesundheit für Golden State ist, weiß Curry selbst. „Wenn wir zum Ende der Saison auch nur ansatzweise eine Gefahr sein wollen, muss ich verfügbar sein“, erklärte der Warriors-Star. Vor seiner Verletzung spielte er erneut sehr stark. Er kam in sechs Einsätzen auf 34,0 Punkte und traf 47,2 Prozent seiner Dreier.

Die verbleibende Zeit seiner Karriere will Curry bewusst erleben: „Ich möchte wertschätzen, was gerade passiert, denn ich will nicht einfach nur die Abläufe durchlaufen. Sonst zieht es an einem vorbei.“ Jetzt gilt es für den Megastar erstmal wieder zu 100 Prozent fit zu werden.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.