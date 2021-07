NFL: Star-Quarterback Lamar Jackson positiv auf Corona getestet

Mindestens zehn Tage werden die Spieler in Quarantäne verbringen müssen. Damit könnten sie frühestens eine Woche vor dem ersten Saisonvorbereitungsspiel der Franchise gegen die New Orleans Saints (14. August) wieder zum Team stoßen. Jackson, der 2019 zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) gewählt wurde, war bereits in der vergangenen Saison positiv auf Corona getestet worden und hatte ein Spiel verpasst. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)