NFL: FBI ermittelt im Fall Deshaun Watson

Der Fall Deshaun Watson bekommt nun sogar die Aufmerksamkeit der obersten Ermittlungsbehörde der USA. Wie Rusty Hardin, Anwalt des Star-Quarterbacks der Houston Texans, am Mittwoch bestätigte, habe sein Mandant mit dem FBI in Bezug auf den Vorwurf der Erpressung in seinem Fall gesprochen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)