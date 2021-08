NFL: Klägerinnen gegen Deshaun Watson mit schweren Vorwürfen gegen Liga

Im Gespräch mit der Sports Illustrated gaben sie an, dass sie über die Befragungen der NFL-Ermittlerinnen verärgert seien. Ashley Solis erzählte, dass sie gefragt wurde, was sie angehabt hätte als sie mit Watson arbeitete. Eine Frage, die “mich ehrlich gesagt sehr verärgert hat”, gestand sie im Interview. Dazu erklärten die Ermittlerinnen, dass das etwas sei, was sie fragen müssten, “was ich überhaupt nicht glaube.”