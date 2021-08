NFL: Mahomes glänzt bei Chiefs-Sieg - Amon-Ra St. Brown fängt zwei Pässe

Der Quarterback kam dabei aus Belastungsgründen nur teilweise zum Einsatz, in der Zeit, in der er auf dem Feld stand, lieferte er jedoch verlässlich ab. Der 25-Jährige brachte acht von neun Pässen an den Mann, der einzige erfolglose Versuch war ein mit Absicht versemmelter Wurf, da kein Receiver freistand.