Packers-Quarterback Rodgers wehrt sich gegen Kritik: "Bin kein Impfgegner"

Rodgers wolle nun die "eklatanten Lügen, die gerade über mich verbreitet werden, richtig stellen." Er habe "in der ersten Pressekonferenz nicht gelogen. Zu dieser Zeit fand in der gesamten Liga eine Hexenjagd statt." Daher habe er von Beginn an sagen wollen, dass er "immunisiert" sei. "Das war keine List oder Lüge - es war die Wahrheit", sagte Rodgers.