ZDFinfo zeigt fünfteilige Reihe „O.J. Simpson: Made in America“

Der frühere Profisportler wurde im Indizienprozess freigesprochen, trotz erheblicher Zweifel an seiner Unschuld - er landete später aber doch im Gefängnis. 2008 wurde der gefallene Sportheld wegen eines bewaffneten Raubüberfalls in einem Hotel in Las Vegas zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt. 2017 verließ er das Lovelock Correctional Center in Nevada vorzeitig auf Bewährung.