Dramatisches Aus für NFL-Champion Tampa - macht Brady Schluss?

Mit Brady, siebenmaliger Super-Bowl-Sieger, hat es in der Meisterrunde den nächsten Star-Quarterback erwischt. Bereits im Achtelfinale war Ben Roethlisberger in seinem letzten NFL-Spiel mit den Pittsburgh Steelers gescheitert, am Samstag erwischte es Aaron Rodgers und die Green Bay Packers beim 10:13 gegen die San Francisco 49ers. Rodgers (38) ließ nach der Niederlage seine Zukunft offen.