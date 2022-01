Kansas City Chiefs Super-Bowl-Wettfavorit

Die Kansas City Chiefs sind bei den Buchmachern vor den Halbfinals der US-Footballliga NFL am Sonntag Favorit auf den Super-Bowl-Gewinn. Beim Sportwettenanbieter bwin stehen die Quoten für den Triumph der Mannschaft von Quarterback-Superstar Patrick Mahomes nach dem Aus von Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers und Idol Tom Brady auf 22:10. Entsprechend gelten die Chiefs auch im Semifinale am Sonntag bei den Cincinnati Bengals als 12,80:10-Favorit auf einen Sieg in der regulären Spielzeit.