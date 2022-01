Weiter Unklarheit in Sachen Brady: Geht er oder geht er nicht?

Zuerst hatte ESPN berichtet, dass die Quarterback-Legende nach 22 Jahren in der National Football League (NFL) aufhören will. Brady hatte 2020 nach 19 Jahren und einer Titel-Dynastie die New England Patriots verlassen. Er setzte seine Karriere in Florida fort, wo er mit den Buccaneers und seinem alten Weggefährten Rob Gronkowski noch einen Super Bowl gewann.