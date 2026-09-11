NFL-Star übt scharfe Selbstkritik

Myles Garrett erlebt bei seinem Debüt für die Los Angeles Rams einen ernüchternden Abend. Nach der deutlichen Niederlage gegen die San Francisco 49ers nimmt sich der Star-Verteidiger selbst in die Pflicht.

Myles Garrett hat sein mit Spannung erwartetes Debüt für die Los Angeles Rams komplett abgehakt. Der Star-Verteidiger blieb bei der 7:27-Niederlage gegen die San Francisco 49ers am Donnerstag ohne Tackle, Sack und Pressure – und übte danach deutliche Selbstkritik.

„Das war die schlechteste Version von mir, die ich gezeigt habe“, sagte Garrett. „Ich muss besser werden. Ich muss einen Weg finden, mich zu erholen und wieder zu dem Spieler zu werden, von dem ich weiß, dass ich es sein kann und den ich zuvor gezeigt habe.“

Myles Garrett verlor mit Los Angeles gegen die 49ers Myles Garrett verlor mit Los Angeles gegen die 49ers © IMAGO/Shutterstock

Garrett: „War nicht der Spieler, der ich sein wollte“

Der 30-Jährige hatte in der Preseason nicht gespielt und im Trainingscamp wegen einer Knieverletzung kaum trainiert. Entsprechend steht für ihn nun die körperliche Verfassung im Vordergrund: „Das ist das Wichtigste. Als ich auf dem Feld stand, war ich mehr mit mir selbst und damit beschäftigt, gesund zu bleiben, als mit dem, was sie gemacht haben. Das hat man gesehen. Ich war nicht der Spieler, den mein Team gebraucht hat.“

Garrett wollte die lange Reise nach Australien sowie die erst einen Tag vor dem Spiel erfolgte Ankunft der Rams nicht als Erklärung gelten lassen. „Ich war nicht der Spieler, der ich sein wollte. Als ich auf dieses Feld ging, hatte ich nicht das Gefühl, der Spieler zu sein, der ich vorher gewesen bin. Ich muss alles tun, um dorthin zurückzukommen.“

Der amtierende NFL Defensive Player of the Year war im Sommer per Trade zu den Rams gewechselt. Gegen die 49ers blieb er jedoch ohne Einfluss auf das Spiel – nun soll die Knieverletzung schnellstmöglich keine Rolle mehr spielen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.