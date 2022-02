NFL trägt von 2022 bis 2025 je ein Saisonspiel in Frankfurt aus

Von 2022 bis mindestens 2025 soll jeweils ein NFL-Hauptrundenspiel in einem deutschen Stadion stattfinden. Frankfurt, München und Düsseldorf waren dafür in die engere Auswahl gekommen und durften sich Hoffnungen machen - Frankfurt und anscheinend auch München haben letztlich das Rennen gemacht. Darüber hinaus wird abseits der USA in London und Mexiko-Stadt gespielt.