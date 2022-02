Sportwetten: Rams Super-Bowl-Favorit

Die Los Angeles Rams gehen für den Sportwettenanbieter bwin als Favorit in den 56. Super Bowl der National Football League (NFL). Bei einem Sieg der Rams in ihrem SoFi-Stadium in Inglewood/Kalifornien zahlt das Unternehmen 15 Euro für zehn Euro Einsatz aus, die Quote für einen Überraschungssieg der Cincinnati Bengals steht bei 26,5:10.