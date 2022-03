Neuer Trainer für Brady: Buccaneers-Coach tritt zurück

Brady hatte Mitte März nach 40 Tagen im Ruhestand seinen Rücktritt vom Rücktritt verkündet. Er gewann mit den New England Patriots in 20 Spielzeiten sechs Titel, bevor er 2020 zu den Bucs wechselte und sie zur Meisterschaft führte. Doch dann kassierten sie im Januar in den Play-offs eine Pleite gegen den späteren Meister Los Angeles Rams - und Brady schmiss hin. Doch der Traum vom achten Meister-Ring ließ ihn nicht los. Er habe „noch eine Rechnung offen“, meinte Brady damals.