Debütant schreibt direkt Geschichte

Josiah Trotter liefert bei seinem ersten NFL-Spiel für die Tampa Bay Buccaneers eine historische Vorstellung ab. Der Rookie setzt gegen die Cincinnati Bengals trotz der Niederlage ein spektakuläres Ausrufezeichen.

Josiah Trotter hat bei seinem NFL-Debüt Geschichte geschrieben. Der Rookie der Tampa Bay Buccaneers ist der erste Spieler der NFL-Historie, dem in seinem ersten Spiel sowohl ein Sack als auch ein Pick-six gelungen sind. Beim 27:33 gegen die Cincinnati Bengals verbuchte der Linebacker zudem zehn Tackles.

Damit ist Trotter erst der zweite NFL-Profi, der zum Einstand mindestens einen Sack, eine Interception und fünf Tackles schafft. Zuvor hatte das nur Steelers-Superstar T.J. Watt erreicht. Trotter fing einen Ball von Bengals-Quarterback Joe Burrow spät im dritten Viertel ab und trug den Ball über 38 Yards zum Touchdown zurück, der Tampa Bay auf 20:27 heranbrachte.

So ein NFL-Debüt gab es noch nie

„Ich bin einfach dankbar, auf dem Feld stehen und diese Chance bekommen zu haben“, sagte Trotter nach der Partie bei Pewter Report. „Ich hätte mehr machen können – es gibt vieles, das ich aufarbeiten muss. Am Ende gewinnen wir nicht, also müssen wir noch mehr tun und weitere Plays machen.“

Seinen Pick-six führte Trotter auf die Vorbereitung zurück. „Das kam aus der Filmarbeit und daraus, dass ich darauf vertraut habe“, erklärte er. „Wir hatten einen ähnlichen Spielzug im Training, deshalb habe ich meinen Augen vertraut, meinen Job erledigt und versucht, das Play zu machen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.