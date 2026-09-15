Kelce schafft Meilenstein

Travis Kelce setzt im Auftaktspiel der Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos eine historische Bestmarke.

Travis Kelce hat sich in der ewigen Bestenliste der Tight Ends auf Rang zwei geschoben. Der Star der Kansas City Chiefs fing im dritten Viertel im Monday Night Game gegen die Denver Broncos beim 31:10 einen 59-Yard-Pass von Patrick Mahomes und steht nun bei 13.067 Receiving Yards in seiner Karriere. Damit überholte der 36-Jährige nun Cowboys-Legende Jason Witten, der seine Karriere mit 13.046 Yards beendet hatte. Den Rekord hält weiter Tony Gonzalez mit 15.127 Receiving Yards.

Für Kelce war es erst der zweite Catch der Saison – und zugleich sein längster seit einer 69-Yard-Reception gegen die Los Angeles Chargers im Jahr 2021. In der vergangenen Saison hatte sein längster Fang nur 44 Yards eingebracht. Kelce kam nach dem Big Play bis an die Vier-Yard-Linie, Broncos-Defender Jahdae Barron verhinderte jedoch den Touchdown. Harrison Butker verwandelte anschließend das 28-Yard-Field-Goal zur 24:10-Führung der Chiefs.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.