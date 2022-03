NFL: Superstar Brady kehrt zurück

Superstar Tom Brady will seine unvergleichliche NFL-Karriere nun doch noch einmal fortsetzen. Nur 40 Tage nach seiner Rücktritts-Ankündigung machte der 44-Jährige einen Rückzieher und kündigte sein Comeback in der US-Profiliga NFL an. Quarterback Brady, der in 22 Jahren sieben Mal den Super Bowl gewann, will ein weiteres Jahr für die Tampa Bay Bucaneers spielen.