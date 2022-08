Steinforth: NFL-Hype in Deutschland "noch nicht am Ende"

Am 13. November treffen in der Allianz Arena die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady auf die Seattle Seahawks aufeinander. "Hätten wir uns ein Spiel malen können, wäre es wohl das gewesen", sagte Steinforth: "Tom Brady ist der Größte aller Zeiten und dann noch die Seahawks, die eine große Fanbasis in Deutschland haben."