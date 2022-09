NFL würdigt internationale Vielfalt mit Helm-Flaggen

Die National Football League (NFL) würdigt gemeinsam mit über 200 Spielern, Trainern und Führungskräften die wachsende Zahl von Nationalitäten in der US-Profiliga. Die ausländischen Spieler tragen deshalb am vierten und fünften Spieltag einen Helm-Sticker mit der Flagge ihres Heimatlandes. Mittlerweile sind Profis aus über 50 Ländern in der NFL aktiv.