NFL-Topspiele live auf ProSieben im Free-TV ab sofort jeden Sonntag

An den ersten beiden Sonntagen im Oktober werden dank der Spiele in London sogar jeweils drei Begegnungen in Folge live gezeigt. „Diese offensive Football-Programmierung mag den ein oder anderen überraschen. Aber wir wollen die letzte Saison der NFL mit der höchstmöglichen Intensität auf ProSieben zelebrieren“, sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)