Nach Verletzung von Tua Tagovailoa: NFL passt "Concussion Protocol" an

Das Concussion Protocol wurde 2013 zum Schutz der Spieler eingeführt. Es soll verhindern, dass am Kopf verletzte Profis zu früh wieder aufs Feld zurückkehren. Erst nachdem sie das Protokoll durchlaufen haben, ist das möglich. In seiner bisherigen Form bot es aber offenbar Lücken, die die Teams teils sorglos ausnutzen - wie in Tagovailoas Fall.