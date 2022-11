NFL: Amon-Ra St. Brown gewinnt NFL-Bruderduell gegen Equanimeous

Amon-Ra St. Brown (23) fing zehn von elf Pässen für 119 Yards, keinem anderen Receiver der Lions gelang am Sonntag mehr Raumgewinn. Equanimeous (26) lief neun Yards mit dem Ball, beide blieben ohne Touchdown. Detroit zog mit jetzt 3:6-Siegen in der NFC North an Chicago (3:7) vorbei.