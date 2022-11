NFL: Erstmalig in Deutschland - Brady gewinnt mit Buccaneers gegen Seattle

Die NFL hatte für das Spiel einen gewaltigen Aufwand betrieben. Schon seit Tagen gab es Aktionen in der Stadt. Am Sonntag bevölkerten dann bereits vier Stunden vor dem Spielbeginn um 15.30 Uhr Zehntausende die Esplanade vor dem Stadion des FC Bayern. Probleme gab es allerdings beim Einlass: An den Zugängen herrschte ein gewaltiges Chaos. Die Fans mussten teilweise mehr als eine Stunde warten, um die Einlassschranken passieren zu können.