TEILNAHMEBEDINGUNGEN – GEWINNSPIEL: „VIP-Ticket NFL München“

2.1. Die Teilnahmephase des Gewinnspiels, bei dem Teilnehmer 1 VIP-Ticket für das NFL-Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers am Sonntag, 13. November, in der Münchner Allianz Arena gewinnen können, beginnt am 11.11.2022 und endet am 12.11.2022 um 15:30 Uhr. Eine Teilnahme ist ausschließlich in diesem Zeitraum möglich.