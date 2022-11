Vollmer hat Super-Bowl-Saison "einfach durchgespielt"

Der ehemalige Footballprofi und zweifache Super-Bowl-Sieger Sebastian Vollmer hat für seinen Erfolg in der NFL trotz vieler, schwerer Verletzungen nicht pausiert. "Ich hätte in dieser Saison oft operiert werden sollen, habe aber einfach durchgespielt", erinnert sich der Deutsche an die Spielzeit 2014, als er erstmals mit den New England Patriots im Endspiel triumphierte.