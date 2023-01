Nach Negativrekord: Cowboys setzen weiter auf Kicker Maher

Maher war am Wildcard-Weekend im Spiel bei den Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady (31:14) gleich viermal in Folge beim Versuch gescheitert, nach dem Touchdown für den Extrapunkt zu sorgen. Das ist ein Negativrekord, vier PAT-Fehlschüsse (Point after Touchdown) hatte sich zuvor niemand in einem NFL-Spiel geleistet.