Vier Wochen nach Herzstillstand: Hamlin dankt Unterstützern

Football-Profi Damar Hamlin hat sich rund vier Wochen nach seinem Herzstillstand erstmals zu Wort gemeldet und dabei seinen Dank an alle Unterstützer zum Ausdruck gebracht. „Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich für all die Liebe und die Unterstützung bin, die mir entgegengebracht wurde“, sagte der 24-Jährige in einem Instagram-Video: „Das hat mich umgehauen. Ich habe keine Worte dafür.“

Defensivspieler Hamlin hatte für einen Schock in der US-Profiliga NFL gesorgt, als er am 2. Januar im Hauptrundenspiel seiner Buffalo Bills bei den Cincinnati Bengals einen Herzstillstand erlitten hatte und auf dem Feld wiederbelebt werden musste.

Die Bills sind am vergangenen Sonntag im Viertelfinale der Play-offs an Cincinnati gescheitert. Vor dem Spiel hatte Hamlin, der insgesamt neun Tage in zwei Kliniken verbracht hatte, seine Teamkollegen in der Kabine besucht.