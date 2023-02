NFL-Märchen: Vom schlecht bezahlten Rugby-Spieler in den Super Bowl

Seit vielen Jahren schon ist es in der NFL Tradition, dass sich Spieler in kleinen Einspielern für die TV-Zuschauer vorstellen. Betreten die Sportler zum ersten Mal das Spielfeld, erscheinen die Clips am unteren Bildrand.

Nicht am College: Mailata folgt Böhringer nach

Eagles draften Mailata trotz fehlender Erfahrung

Mailata spielte Down Under Rugby. Ein Highlight-Video seiner Aktionen brachte ihm schließlich eine Einladung nach Florida, wo er als Football-Spieler trainieren konnte und von besagtem Jeff Stoutland entdeckt wurde.

Bei der Super Bowl Opening Night am vergangenen Montag äußerte sich der Trainer und erklärte, er habe bei Mailata gleich einige „wichtige Faktoren“ gesehen, nach denen er bei Spielern sucht. Zudem verriet Stoutland, dass neben ihm einst nur die Pittsburgh Steelers Interesse an dem Spieler zeigten.

„Ich war so froh, dass sonst niemand da war. Ich wusste auf Anhieb, dass dieser Kerl alles hat, wonach wir gesucht haben.“ Und so kam es, dass der Australier bei den Eagles so richtig durchgestartet ist. Nach zwei von Verletzungen geplagten Anfangsjahren stand der Left Tackle 2020 in 15 Spielen auf dem Feld, in zehn davon als Starter.