Super Bowl: Brisante MVP-Wahl vor Showdown Mahomes vs. Hurts

Zum besten Spieler der Liga wurde nämlich bei der „NFL Honors“-Gala am Donnerstagabend vor dem Endspiel in Arizona Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs gekürt.

Zweite MVP-Trophäe für Mahomes

Der Quarterback staubte damit seine zweite MVP-Trophäe nach 2018 ab. Damals schied er mit den Chiefs allerdings im AFC Championship Game gegen den späteren Meister New England Patriots aus.

Champion wurde Mahomes erst ein Jahr später durch ein 31:20 im Super Bowl LIV gegen die San Francisco 49ers. In der Nacht von Sonntag auf Montag hat er nun die Chance, MVP und Meister in der selben Saison zu werden.

Vom schlecht bezahlten Rugby-Spieler in den Super Bowl

Hurts kein MVP - Rache im Super Bowl LVII?

Auch in der Abrechnung aller Punkte bei der Abstimmung landete er mit 193 deutlich hinter Mahomes (490) - und dennoch gab und gibt es Stimmen, die Hurts als wahren MVP sehen.

Die Chiefs und Bills beendeten die reguläre Saison mit jeweils 14 Siegen und 3 Niederlagen an der Spitze der NFL.

Hurts verbuchte dabei in seinem erst 3. NFL-Jahr (dem 2. als Starter) 3.701 Pass-Yards (Platz 10), 22 Pass-Touchdowns (Platz 14) und einem Quarterback-Rating von 66,3 (Platz 4).

Mit seinen 13 TD auf dem Boden kratzte Hurts sogar am ewigen Rekord in einer Saison. Nur Cam Newton gelangen als Quarterback einmal mehr Touchdowns per Lauf (14).