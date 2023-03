NFL: Ehemaligem Patriots-Star droht nach Schlägerei in Los Angeles lange Haftstrafe

Schwere Zeiten für Willie McGinest. Dem ehemaligen Profi der New England Patriots droht Ungemach.

So wird der Ex-Linebacker nach einer Schlägerei in einem Restaurant angeklagt. Einem Bericht von USA Today zufolge, stehen der Vorwurf eines Angriffs mit einer tödlichen Waffe und Angriffs mit Gewalt, die zu schweren Körperverletzungen führen kann, im Raum.