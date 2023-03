US-Football trauert um NFL-Ikone Grant

Der US-Football trauert um Bud Grant. Der frühere Headcoach der Minnesota Vikings starb am Samstag im Alter von 95 Jahren. Das teilte sein langjähriger Verein mit.

Vor seiner Zeit in der NFL war Grant zudem in der US-Profiliga NBA aktiv. 1950 zählte der Reservespieler zur Meistermannschaft der Minneapolis Lakers. 1951 beendete Grant seine Basketballkarriere und begann bei den Philadelphia Eagles in der NFL als Defensive End und Wide Receiver seine zweite Karriere.