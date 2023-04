Damar Hamlin: „Mein Herz schlägt noch für das Spiel“

Hamlin hat gut dreieinhalb Monate nach seinen Zusammenbruch Grünes Licht für jegliche Trainingsaktivitäten erhalten. Der 25-Jährige ist wieder bei seinem Team und arbeitet an seiner Rückkehr in die Liga. "Ich möchte es mir selbst beweisen, niemandem sonst", sagte der Profi: "Ich möchte den Leuten zeigen, dass die Angst eine Wahl ist, mit der man weitermachen kann, ohne die Antworten zu haben und ohne zu wissen, was am Ende des Tunnels ist."