NFL-Hammer! Superstar DeAndre Hopkins entlassen

Hopkins war im Draft 2013 von den Houston Texans in der ersten Runde ausgewählt worden und 2020 nach Arizona gewechselt. Dort kam er in drei Spielzeiten auf 35 Einsätze, in denen er 17 Touchdowns fing. In der vergangenen Saison absolvierte er wegen Verletzungen und einer Sperre wegen Einnahme von der Liga verbotener Mittel nur neun Spiele, was ein persönlicher Tiefstwert in seinen zehn Jahren in der NFL war.