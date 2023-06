"Cheetah" Hill fordert Messi zum Sprintduell

Tyreek Hill, Footballstar von den Miami Dolphins aus der US-Profiliga NFL und ziemlich flink auf den Beinen, wünscht sich ein Sprintduell. "Ich will Lionel Messi in Miami begrüßen. Jetzt haben wir hier zweimal die Nummer 10, aber ich möchte nur wissen, wer der Schnellste ist", sagte der Wide Receiver in einem selbstgedrehten Instagram-Video.