Verstöße gegen Glücksspiel-Vorschriften: NFL sperrt Spieler für mindestens eine Saison

Die Colts lösten im Anschluss an die Suspendierungen die Verträge mit Rodgers und Berry auf. Colts-Geschäftsführer Chris Ballard teilte in einem Statement mit, dass die "Integrität des Spiels allerhöchste Bedeutung" habe. In einem weiteren Fall wurde Nicholas Petit-Frere (23) von den Tennessee Titans für die ersten sechs Saisonspiele gesperrt. Der O-Liner hatte auf dem Klub-Gelände auf andere Sportarten gewettet, auch das ist in der NFL verboten.