NBA, NFL, Starbucks - das goldene Händchen einer Legende

Für den Ex-Basketballer geht damit ein großer Traum in Erfüllung. „Gott ist so gut ... ich kann es immer noch nicht glauben! Meine Gebete wurden erhört“, schrieb er auf Twitter.

Für den 63-Jährigen ist es das nächste große Investment in den Sport. Somit wächst sein Imperium weiter an.

Johnson Vermögen liegt bei 630 Millionen Dollar

Das nötige Kleingeld besaß der Publikumsliebling dafür längst. So verdiente er laut der US-Plattform Spotrac in seiner NBA-Laufbahn etwas mehr als 39 Millionen Dollar, zahlreiche weitere Millionen dürfte er darüber hinaus mit Werbung eingesammelt haben.

Shaq lehnt Starbucks ab - Magic scheffelt Millionen

„Die Besitzer kamen zu mir und meinten: ‚Shaq, wir wollen einen Starbucks in der Hood eröffnen. Aber ich dachte darüber nach, wo ich herkomme und meinte: Das wird in der Hood nicht funktionieren“, erzählte O‘Neal einst in der Show Drinking Champs. In seiner Familie habe einfach niemand Kaffee getrunken. So machte eben Magic das Riesen-Geschäft.