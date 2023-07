NFL-Rookie Addison zu Verkehrsdelikt: Hund in Not

Ein Notfall bei seinem Hund soll Footballprofi Jordan Addison dazu veranlasst haben, mit völlig überhöhter Geschwindigkeit über einen Freeway zu rasen. Der Wide Receiver vom NFL-Klub Minnesota Vikings muss sich dafür verantworten, dass er in der Vorwoche 140 Meilen in der Stunde (gut 220 km/h) fuhr, erlaubt waren an der Stelle außerhalb von St. Paul nur 55.