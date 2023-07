Verbotenes Glücksspiel: NFL sperrt auch Uwazurike

Die US-Football-Profiliga NFL greift weiter gegen illegales Glücksspiel durch und hat Eyioma Uwazurike von den Denver Broncos als bereits zehnten Spieler in diesem Jahr wegen eines solchen Vergehens gesperrt. Der Defensive End soll während der abgelaufenen Saison auf NFL-Spiele gesetzt haben, dies ist gegen die Vorschriften.

Uwazurike fehlt den Broncos in der kompletten kommenden Saison. Frühestens am 24. Juli 2024 kann der 25-Jährige einen Antrag für seine Rückkehr stellen. "Unsere Organisation hat bei dieser Untersuchung uneingeschränkt kooperiert und nimmt Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Integrität des Spiels sehr ernst", teilte die Franchise in einer Erklärung mit.