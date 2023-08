Nach Herzstillstand: Hamlin im NFL-Kader der Bills

Fast acht Monate nach seinem Herzstillstand hat Footballprofi Damar Hamlin eine große Hürde auf dem Weg zu seinem Comeback in der Profiliga NFL genommen. Der 25-Jährige gehört zum 53-köpfigen Kader, den die Buffalo Bills am Dienstag für die neue Saison meldeten. Die Spielzeit beginnt am 9. September.