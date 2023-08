NFL: Elliott zu den Patriots, Cook zu Rodgers

Zwei der prominentesten Runningbacks in der US-Football-Profiliga NFL haben neue Arbeitgeber gefunden. Ezekiel Elliott, der nach sieben Jahren bei den Dallas Cowboys keinen neuen Vertrag erhalten hatte, hat für die am 7. September beginnende Saison bei den New England Patriots unterschrieben. Der ebenso vertragslose Dalvin Cook kam bei den New York Jets von Star-Quarterback Aaron Rodgers unter.