NFL: Rekordserie geht weiter! Baltimore weiter unschlagbar

Die Baltimore Ravens bleiben weiterhin die Könige der NFL Preseason. Gegen die Philadelphia Eagles feierte das Team von Headcoach John Harbaugh einen knappen 20:19-Heimsieg . Es war der 24. Sieg in Folge in der Preseason.

Das Team aus dem M&T Bank Stadium baut damit seine Rekordserie aus, die nun schon seit 2016 anhält. Im Jahr zuvor setzte es in vier Testspielen noch drei Niederlagen. Danach schien das Team das Verlieren in der Preseason jedoch verlernt zu haben. Zuvor hielten die Green Bay Packers den Rekord mit 19 Siegen in Folge in den Jahren 1959 bis 1962.