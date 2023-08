Tödlicher Unfall bei Flugshow: NFL-Legende trauert um seine Tochter

Die erst 30 Jahre alte Devyn Reiley kam bei der Oshkosh Airshow in Wisconsin ums Leben. Die leidenschaftliche Fliegerin war Co-Pilotin in einer Weltkriegs-Maschine, die bei einem Demonstrationsflug offenbar unkontrolliert ins Schleudern gekommen war und in den Lake Wyoming gestürzt war. So berichteten es Augenzeugen dem TV-Sender NBC .

Collie verabschiedet sich emotional

Nach dem Absturz am Samstag begann die US-Küstenwache den See zu durchsuchen und fand am Abend die Leichen der beiden Insassen. Bruce Collie, der 1961 in Nürnberg geboren wurde, postete in der Nacht auf Dienstag ein emotionales Foto, auf dem die Beerdigung seiner ältesten Tochter für Freitag angekündigt wird.