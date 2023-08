Trade! 49ers schicken QB zu den Cowboys

In den vergangenen Monaten wurde viel über die Zukunft von Trey Lance spekuliert. Nun herrscht Klarheit für den Quarterback der San Francisco 49ers.

Die 49ers schicken ihn per Trade zum NFL-Rivalen Dallas Cowboys. Im Gegenzug erhalten sie dafür einen Viertrundenpick, was der General Manager der 49ers am Freitag verkündete.

„Dallas ist aufgetaucht, wollte ihn unbedingt haben und sie haben ihn geholt“, erklärte er im Rahmen des Preseason-Spiels gegen die Los Angeles Chargers und ergänzte, „ich denke, dass es für ihn die perfekte Angelegenheit ist.“

Die Entscheidung kommt nicht sonderlich überraschend, denn vor wenigen Tagen verkündeten die 49ers die Entscheidung, dass Lance im internen Ranking nur auf Rang drei liegt und somit hinter Senkrechtstarter Brock Purdy und Neuzugang Sam Darnold.

49ers gehen All-In für Lance - Purdy überflügelt ihn

Dabei hatte Lynch 2021 den jungen Mann mit viel Vorschusslorbeeren an der dritten Stelle des Drafts geholt. Das Interesse war dermaßen groß, dass die 49ers per Trade neun Plätze nach oben gingen und neben ihrem Erst- und Drittrundenpick 2021 auch noch die Erstrundenpick in den zwei folgenden Jahren zu den Miami Dolphins sendeten.

Head Coach Kyle Shanahan sah in dem Spieler von North Dakota State den perfekten Spieler für sein System. Neben seinen guten Anlagen als Passer besaß er auch die Notwendigkeiten athletischen Fähigkeiten, die der Offense einen Aspekt hinzufügen sollte.

Nach einem Jahr als Backup von Jimmy Garoppolo übernahm er in der vergangenen Spielzeit den Startplatz. Allerdings verletzte er sich im zweiten Spiel bereits schwer und fiel so die restliche Saison aus.

In der Zwischenzeit spielte sich Brock Purdy in den Vordergrund und entpuppte sich als der Mann, auf den das Team von der Westküste in der Zukunft bauen will.

Wird Lance der neue Starter der Dallas Cowboys?

Nichts desto trotz sprach Lynch von einem „sehr harten Tag“ für die Franchise. „Er ist so ein wunderbarer junger Mann. Wir haben es versucht und es hat nicht geklappt. Das ist unsere Sache. Und wir übernehmen die Verantwortung dafür“, erläuterte er.

Dennoch glaubt Ex-Profi, dass die Geschichte von Lance, der mit acht Spielen für die 49ers die wenigsten Spiele aller seit 1967 gedrafteten Top-5-Picks für ihr ursprüngliches Team absolviert hat, in der NFL noch nicht zu Ende geschrieben ist. „Ich freue mich für Trey“, schilderte er und hob die Arbeitsmoral von seinem Ex-Spieler hervor.