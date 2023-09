"Hörst du verf... nochmal auf, alle Babys zu küssen?" Kurioser Anschiss für NFL-Superstar

Seit dem dritten Super-Bowl-Triumph der Franchise-Geschichte im Jahr 2016 gab es für die Denver Broncos in der NFL nichts mehr zu feiern. Vielmehr verpasste das Team aus Colorado in den vergangenen sechs Jahren jeweils die Playoffs .

Um diese schwarze Serie zu beenden, wurde in Sean Payton ein echtes Schwergewicht für die Position des Headcoachs verpflichtet. Und auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur macht der Star-Coach auch nicht Halt vor großen Namen.

Nun soll der 59-Jährige seinem Quarterback Russell Wilson in einem Gespräch klargemacht haben, dass sich der 34-Jährige mehr auf seine Leistung auf dem Feld konzentrieren solle.

Russell Wilson mit Horrorbilanz

Der Spielmacher, der nach zehn Spielzeiten bei den Seattle Seahawks in seine zweite Saison im Trikot der Broncos geht, erlebte in seinem ersten Jahr in Denver eine Spielzeit zum Vergessen. Gerade einmal 16 Touchdowns schaffte der Super-Bowl-Sieger von 2013 - Karrieretiefstwert.