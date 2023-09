Mit den Lions in Deutschland? Für St. Brown "ein Traum"

Footballprofi Amon-Ra St. Brown hofft darauf, eines Tages mit seinen Detroit Lions bei einem NFL-Spiel in Deutschland anzutreten. „Das wäre ein Traum. Das wäre krass“, sagte der Wide Receiver der Sport Bild : „Wie die NFL in Deutschland ankommt, das ist richtig geil. Die Fans lieben den Sport.“

Im Vorjahr waren die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady in München bei der Deutschland-Premiere der US-Profiliga auf die Seattle Seahawks getroffen, St. Brown verfolgte das Geschehen. "Ich habe mir Highlights vom Spiel angeschaut und die langen Schlangen draußen vor der Allianz Arena gesehen", erzählte der 23-Jährige, "unglaublich: Beim Tom-Brady-Interview, als das Spiel schon lange vorbei war, waren alle Fans noch da und jubelten. Das war ganz verrückt!"

Ein "Heimspiel" mit den Lions wäre deshalb ein großer Wunsch des Passempfängers. Schließlich habe er "Familie in Deutschland, meine Mutter kommt von dort. Ich bin Halbdeutscher", sagte St. Brown: "Früher als Kind war ich immer jeden Sommer in Deutschland. Jetzt nach längerer Zeit war ich die letzten beiden Sommer wieder dort." Er wolle "ab sofort jedes Jahr in Deutschland ein Football-Camp für Nachwuchstalente machen."