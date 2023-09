NFL: Browns-Star Chubb schwer verletzt

Eine schwere Knieverletzung von NFL-Star Nick Chubb (27) hat den Montagabend in der US-Footballliga NFL überschattet. Der Running Back der Cleveland Browns musste bei der 22:26-Niederlage bei den Pittsburgh Steelers im zweiten Viertel vom Platz getragen werden, zuvor hatten ihn Minkah Fitzpatrick und Cole Holcomb zu Fall gebracht.

Steelers und Browns stehen nach zwei Spielen nun bei jeweils einem Sieg und einer Niederlage, den bereits zweiten Erfolg feierten indes die New Orleans Saints. Der Super-Bowl-Sieger von 2010 gewann am Montagabend bei den Carolina Panthers mit 20:17, die Panthers starteten mit zwei Niederlagen in die Saison.