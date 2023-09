NFL-Brüder St. Brown: "Das holen wir auf"

Die Footballprofis Amon-Ra und Equanimeous St. Brown hoffen in Zukunft auf mehr NFL-Spieler aus Deutschland. „Natürlich sind die Voraussetzungen andere, den deutschen Kids fehlen manche Grundlagen, die amerikanische Kinder automatisch anerzogen bekommen“, sagte Wide-Receiver Amon-Ra im Interview mit dem Magazin stern : „Hier ist es einfach nicht üblich, im Hof mit dem Vater Footbälle zu werfen. Aber kein Problem, das holen wir auf.“

Im Alltag der Brüder spielten ihre deutschen Wurzeln schon immer eine zentrale Rolle. "Mom hat in den Staaten ausschließlich Deutsch mit uns gesprochen", sagte Equanimeous, der bei den Chicago Bears unter Vertrag steht: "Und zu Freunden durften wir erst, wenn wir Extraeinheiten mit dem deutschen Lernstoff geschoben hatten. Das Gleiche galt für die Xbox. Deutsch hatte Vorrang."

Für Detroits Amon-Ra, der in der vergangenen Spielzeit bei 106 gefangenen Pässen sechs Touchdowns erzielt und für 1161 Yards Raumgewinn gesorgt hatte, sei Deutschland "auf jeden Fall die zweite Heimat. Wir sind nicht so oft hier. Aber Heimat kann auch ein Gefühl sein."

Amon-Ra und die Lions eröffnen in der Nacht zu Freitag die neue NFL-Saison mit einem Auswärtsspiel beim amtierenden Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs (02.20 Uhr). „EQ“ und die Bears begrüßen am Sonntag (22.25 Uhr MESZ) den großen Rivalen Green Bay Packers in Chicago.